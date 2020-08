Cercle zet stadsbestuur onder druk: "Zolang er geen oplossing is, vertrekken wij niet uit het huidig stadion"

De stadionplannen van Club Brugge zijn helemaal af, maar intussen weten ze bij Cercle Brugge niet waar ze dan moeten gaan spelen. Voorzitter Vincent Goemaere schermt nu met een in 1976 gemaakt akkoord dat stipuleert dat ze 'voor eeuwig' recht hebben op het gebruik van 'Olympia'.

Cercle kreeg die belofte in ruil voor het verlaten van het toenmalig Edgard Desmedtstadion, weet Het Nieuwsblad. "Burgemeester De Fauw verzekert ons nu dat hij bezig is met een oplossing voor Cercle, maar dat willen we graag op papier. Zolang dat niet zo is, vertrekken wij niet uit het huidige stadion en laten we ook niet toe dat er boringen, laat staan werken beginnen”, aldus Goemaere in de krant.

“Wij willen absoluut niet in een positie worden geduwd waarin Club wel en wij niet over een stadion kunnen beschikken. We willen vooral ook gelijk worden behandeld. Dat Club dure grond zou krijgen om te kunnen bouwen en Cercle met lege handen zou achterblijven, kunnen wij niet aanvaarden."