Benjamin Van Durmen wordt genoemd bij andere eersteklasser

Benjamin Van Durmen, een middenvelder van Moeskroen, is geen titularis meer bij de ploeg. Hij staat dus open voor aanbiedingen van andere ploegen en Waasland-Beveren zou interesse tonen.

De 23-jarige Van Durmen stond op de eerste speeldag nog in de basis, maar door de nieuwe aanwinsten in verband met het project van Lille, viel hij uit de basiself. Volgens informatie van Sudpresse kan Van Durmen nu vertrekken bij Moeskroen, want Waasland-Beveren zou geïnteresseerd zijn in de diensten van de speler.

Van Durmen heeft nog een contract tot 2022 bij Moeskroen, maar hij zou zelf wel open staan voor een nieuwe ploeg. De besprekingen zouden dan ook al aan de gang zijn.