Paul Clement geeft eens te meer correcte analyse: "Ik verwacht wel wat meer van hem"

Nadat Cercle ging winnen in Mechelen, stak Paul Clement niet onder stoelen of banken dat de zege voor zijn team wel gevleid. Ook na de nederlaag tegen Kortrijk klonk de analyse van de Brit nuchter en correct: dit was niet goed genoeg.

"Het was de zwakste prestatie uit onze eerste vier wedstrijden", wist Clement. "We misten iets offensief. Zelfs de mogelijkheden aan het einde van de match waren slechts halve kansen. Kortrijk heeft goed verdedigd, bij ons was de beweging en de laatste pass niet goed genoeg."

Het was niet verdiend geweest als we hadden gewonnen

In het midden van de eerste helft had Cercle wel iets meer de bal. Het wist er weinig mee aan te vangen. "We wisten niet goed welk systeem ze gingen spelen. We hadden wat tijd nodig om aan te passen. Nadien groeiden we in de match, maar we hebben niets gecreëerd. Het was niet verdiend geweest als we hadden gewonnen. Als we niet zo veel fouten hadden gemaakt, hadden we wel een punt uit deze wedstrijd kunnen halen."

Naast de offensieve moeilijkheden in deze wedstrijd lijkt ook de positie van linksback eenn pijnpunt bij Cercle. Velkovski moest zijn meerdere erkennen in Dewaele en gaf op de vorige speeldag in Mechelen eigenlijk ook al veel weg. "Ik verwacht wel wat meer van hem", erkent Clement. "Hij is in de eerste plaats een verdediger. Dan moet je eerst zien dat je je verdedigende taak kunt invullen en pas nadien zien wat offensief kan."