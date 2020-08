OFFICIEEL: Eupen haalt goalgetter van Red Bull Salzburg (terug) in huis

Eupen blijft zich roeren op de transfermarkt. De Oostkantonners meldden maandagmiddag dat de transfer van Smail Prevljak, die vorig jaar al vijf wedstrijden voor de Panda's speelde, afgerond is. De Bosniër komt over van Red Bull Salzburg.

De 25-jarige speelde in de (ingekorte) terugronde al op uitleenbasis voor KAS Eupen. Met vier doelpunten in vijf wedstrijden liet Prevljak zich vorig seizoen op korte tijd in positieve zin opmerken.

Eupen neemt de Bosnische spits definitief over van Red Bull Salzburg. Hij tekende Am Kehrweg een contract voor drie seizoenen. De transfersom is niet bekend.