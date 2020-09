Antwerp-supporter brengt het 'Bosuilgevoel' naar de woonkamer: "Met onze vocale steun had de ploeg het misschien een paar procenten beter gedaan"

Alle trouwe fans zitten in hetzelfde schuitje! In plaats van de adrenaline in het stadion te voelen zitten ze nu vol spanning voor de televisie gekluisterd als hun favoriete club zich op de grasmat begeeft. Een supporters van Antwerp probeer die beleving voor TV toch iets extra's te geven.

Bart De Vré is een trouwe fan die geen enkele match mist. Doorgaans maakt hij sfeercompilaties van tijdens de wedstrijden, maar nu hij en zijn vrienden door de coronamaatregelen niet meer welkom zijn, gooide hij het over een andere boeg. De Vré heeft een 100 minuten durend Youtube-filmpje van sfeergeluiden en foto's gemaakt om af te spelen tijdens de partijen van Royal Antwerp FC. 90 minuten + extra tijd.

Want het gemis is groot. "Natuurlijk. Normaal ben je er elke week bij, uit of thuis. Nu heb ik voor het eerst in mijn leven een TV-abonnement speciaal voor het voetbal aangekocht, om niks te moeten missen." En bij die matchen heeft hij liever authentieke sfeergeluiden, dan de cuts van op televisie, die kunstmatig aanvoelen.

Dat gemis is ook wederzijds volgens De Vré. "De eerste helft van de bekerfinale was ons beste moment. Daarna liep het toch wat stroef. Niet onlogisch natuurlijk, met een nieuwe coach, nieuwe spelers en een nieuw systeem. En als het wat minder gaat kan het publiek, zeker dat van Antwerp, voor die paar extra procenten zorgen bij de spelers."

Na de interlandbreak zijn er wellicht terug fans welkom in het Bosuilstadion, maar De Vré vindt niet dat hij te laat komt met zijn sfeergeluiden. "Als we hetzelfde krijgen als in Nederland, waar er niet gezongen mag worden, zal er weinig verschil zijn met de situatie van de voorbije speeldagen. Je zit ook opgedeeld in blokken en aanmoedigen met een mondmasker is verre van ideaal."

Maar als de kans zich voordoet zal de maker van het onderstaande filmpje toch afzakken naar de vernieuwde Bosuil. "Dat moet ik toch eens proberen. Het zal sowieso anders zijn dan thuis op de sofa. Al is het maar om bekende gezichten terug te zien na zo veel maanden. Al blijf ik toch de indruk hebben dat het een cinemagevoel zal zijn in het stadion", besloot hij.

Voor de Antwerp-fans: op te zetten bij het begin van de match of als het gemis naar de Bosuil te groot is.