Transferperiode Antwerp moet nog beginnen: "Al die miserie was niet nodig geweest"

Vier op twaalf, daar kan je als ambitieuze topclub ook niet mee uitpakken. Ivan Leko vraagt geduld en het bestuur wil daar ook tot op zekere hoogte in meegaan. Maar het wil ook resultaten natuurlijk. Maar waar blijven de transfers?

Bestuurslid Sven Jaecques ziet dat er tegen STVV, Eupen en Kortrijk nu puntenoogst nodig is, zoveel mogelijk trouwens. "Drie keer puntenverlies in vier wedstrijden kan niet. We moeten daar conclusies uit trekken, los van de manier waarop", zegt hij in HLN.

Leko heeft creatieve jongens nodig en recordtransfer Benson en ook Miyoshi worden momenteel amper gebruikt. Er mag echter nog wat bij. "Je moet het ons niet zeggen", aldus Jaecques. "We hadden al heel graag enkele transfers afgerond. Ik blijf op dezelfde nagel kloppen: de competitie had nooit stil gelegd mogen worden. Normaal was de transferperiode vandaag gedaan, nu moet alles nog beginnen. Hadden we gewoon de competitie afgewerkt, hadden we veel minder miserie gehad en konden we nu beginnen."