De creatieveling, de spits en de derde abolsute must voor Ivan Leko: drie 'hot targets' voor Antwerp

Al meermaals heeft Ivan Leko om een kwaliteitsinjectie gevraagd bij Antwerp en al meermaals heeft hij zijn deadline om zijn groep volledig klaar te hebben moeten bijstellen. Op 1 september wou de Kroaat een elftal hebben dat van elke ploeg in België kan winnen. Dit heeft hij nog nodig.

Voetballende verdediger

Vorig jaar kon Antwerp zijn wil opleggen aan de kleinere ploegen. Dat gebeurde met het aanwezige talent, maar ook met een enorme fysieke présence. Ivan Leko wil hetzelfde bereiken, maar dan al voetballend. Een verdediger die met een crosspass het spel kan verleggen of over de grond spits / flanken / aanvallende middenvelder aanspelen komt daarbij goed van pas.

In de eerste vier competitiematchen zagen we nog te veel afval in het spel bij Pius en Seck. Vorig jaar moest het van Wesley Hoedt komen, maar die keerde inmiddels terug naar Southampton. Hij werd al wel een paar keer op de Bosuil gespot, maar getekend heeft hij nog niet. Wat vaststaat is dat RAFC Hoedt of een vergelijkbaar type absoluut kan gebruiken.

Een spits

Dieumerci Mbokani speelde voorlopig alles, een keer zelfs nadat hij een zware tik had geïncasseerd op training. Zijn doublure, Jonathan Bolingi, werd uitgeleend en de aankoopoptie van de doublure van vorig jaar, Zinho Gano, werd niet gelicht.

Een tweede spits in de kern is een absolute must en een derde is ook geen overbodige luxe. In zijn periode bij Club Brugge koppelde Leko Wesley Moraes aan een tweede spits. In het kampioenenjaar 2018 was dat vaak aan Abdoulaye Diaby, nu ook genoemd bij de Great Old.

Het moet dus iemand zijn die Mbokani kan aflossen of in een tweespitsensysteem complementair kan zijn met de Gouden Stier van vorig seizoen.

Creatieveling

Hoewel er toch heel wat spelers met een klasseflits rondlopen bij de oudste club van het land -Refaelov, Lamkel Zé- of er op de bank of de tribune zitten -Ivo Rodrigues, Benson, Miyoshi- wil Leko nog iemand die de match kan beslissen met een geniaal moment.

Mehdi Carcela is zo iemand. De band met Luciano D’Onofrio is alvast aanwezig en bij Standard kwam hij nog geen seconde van de bank. Geen voetbalplezier dus, terwijl hij verliefd is op de bal. Ook ex-Rouche Junior Edmilson kan een beslissende rol op zich nemen. Bovendien zou de Belgische competitie ideaal zijn om zich in de kijker van de bondscoach te spelen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Nacer Chadli.