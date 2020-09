Gaan de woorden van Yaremchuk gehoor krijgen bij Bölöni? "Zitten en zwijgen!"

"His way or the highway!" Daar komt het zowat op neer als we de ex-spelers die onder Laszlo Bölöni dienden mogen geloven. Het lijkt dan ook dat de klachten van de spelersgroep van Gent niet al te veel gehoor zullen krijgen.

Een speler die onder hem bij Antwerp speelde, weet dat Bölöni niet zich zomaar zal aanpassen. "De mannen van AA Gent zullen zich moeten aanpassen aan een ander soort voetbal", zegt die in HLN. "Het is zitten en zwijgen. Je kan nog zoveel discussiëren over de manier waarop, Bölöni is gefocust op resultaten." De Roemeen wil eerst en vooral zijn defensieve organisatie op poten hebben. "De spelers van AA Gent hebben vorig seizoen getoond dat ze veel kwaliteiten hebben, dat zijn ze niet verleerd. Maar Bölöni wil in een situatie als deze eerst resultaten boeken. Gent zal nog een paar keer met 1-0 winnen, Bölöni wil nu vooral punten pakken. Daar is hij heel opportunistisch in."