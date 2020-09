OFFICIEEL: Club Brugge laat nog een jong talent naar Nederland verkassen

Eredivisieclub RKC Waalwijk en Club Brugge doen de afgelopen week zaakjes met elkaar. Na verdediger Ahmed Touba, verkast nu aanvaller Cyril Ngonge van Club Brugge naar RKC.

Vorig seizoen speelde Ngonge op huurbasis bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie (Nederlandse tweede klasse). Dit jaar gaat hij het dus een niveautje hoger proberen in de Eredivisie. De 20-jarige aanvaller zet zijn handtekening onder een contract van drie jaar.

"We hebben hem al een tijdje op de radar staan", klinkt het bij algmeen directeur Frank van Mosselveld. "We halen nu onze gewenste aanvallende versterking in huis. Hij is snel, behendig en zorgt continu voor dreiging. We zijn erg blij met deze transfer", reageert hij bij VI.

De marktwaarde van Ngonge wordt geschat op zo'n 725.000 euro. Hoeveel RKC neergeteld heeft is niet duidelijk. Vorig seizoen was Ngonge goed voor 7 doelpunten en 3 assists in 22 optredens in de Nederlandse tweede klasse.