Waasland-Beveren haalt doelman definitief weg bij Genk: "Ik voelde mij hier heel goed"

Het was al na middernacht toen Waasland-Beveren een toch wel belangrijke transfer aankondigde. Nordin Jackers speelt de komende drie seizoenen op de Freethiel, waar hij ook vorig seizoen al aan de slag was.

Waasland-Beveren heeft Jackers (22) definitief overgenomen van KRC Genk. De definitieve aankoop maakte de onderhandelingen ook bijzonder ingewikkeld. Bij Genk had Jackers geen toekomst meer en mocht in de voorbereiding zelfs niet in actie komen. Jackers keert nu terug naar de club waar hij het vorig seizoen goed deed, ondanks de mindere resultaten.

“Ik voelde mij hier afgelopen seizoen heel goed. Ik kijk ernaar uit om terug te keren en meteen keihard aan de slag te gaan", zegt hij in een eerste reactie.