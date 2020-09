Standard moet dan toch niet op bezoek bij Bala Town

De wedstrijd van Standard zou normaal gezien plaats hebben gevonden in Wales, maar zal nu toch doorgaan in Luik.

Standard kent haar tegenstander. De troepen van Philippe Montanier nemen het op tegen FC Bala Town in de derde kwalificatieronde van de Europa League om uiteindelijk een plaats te bemachtigen in de groepsfase. De wedstrijd stond oorspronkelijk gepland om in Wales te worden gespeeld, zal nu uiteindelijk toch in België worden gespeeld.

Het stadion van de club uit de Welsh Premier League is niet door de UEFA goedgekeurd en kan dus niet gebruikt worden voor de kwalificatiewedstrijd. De wedstrijd vindt dus plaats in Sclessin op donderdag 17 september (kick-off om 20.00 uur), zoals de Luikse club dinsdag in een verklaring op hun officiële Twitter-account aankondigde.