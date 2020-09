Thuisreputatie zonder publiek bestaat niet: "Thuisvoordeel dat zijn de supporters, niet het stadion"

Club Brugge 0 op 6 thuis, Genk 1 op 6, KV Mechelen 1 op 6... Toch normaal allemaal in eigen stadion weinig laten liggen. Het bewijs is geleverd: zonder fans is een thuisreputatie niks waard.

Om het maar even met cijfers te staven: de 18 ploegen verzamelden in hun thuismatchen tot nu toe 40 punten. In de uitwedstrijden pakten ze maar liefst 58 punten. Het gaat hier maar over vier wedstrijden, maar u moet wel weten dat er normaal geen enkele ploeg is die meer punten uit dan thuis haalt. Vorig seizoen haalde Gent bijvoorbeeld 36 punten in de Ghelamco Arena en 19 in de andere stadions. Antwerp: 34-19, Anderlecht: 26-17 en ga zo maar door.

"Het thuisvoordeel, dat zijn de supporters, niet het stadion", zegt Jan Ceulemans. "Bij Club Brugge - dat thuis nog geen punt pakte - is dat misschien wel het best zichtbaar. In een leeg stadion voelt de scheidsrechter minder druk. Supporters bepalen mee een wedstrijd. Momenteel kan elke wedstrijd alle kanten op, dat zie je ook."

Een stelling waar ook analist Eddy Snelders volmondig mee akkoord gaat. "Thuisvoordeel zonder supporters bestaat niet", zegt hij. "Ik ben trouwens benieuwd wat er gaat gebeuren als er weer een deel wordt toegelaten. Gaat dat hetzelfde zijn? Gaat het thuisvoordeel daardoor terugkeren? Of wordt het wachten op volle stadions?"