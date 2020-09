Anderlecht schotelt tweelingbroers profcontract voor

Anderlecht heeft weer werk gemaakt van de toekomst door twee toptalenten langer aan zich te binden.

De tweelingbroers Enock en Ebenezer Agyei hebben hun handtekening gezet onder hun eerste profcontract. De twee jongens van 15 jaar oud spelen sinds hun 10 voor Anderlecht en tekenen nu een profcontract voor drie jaar.

In een video legt Jean Kindermans, hoofd jeugdopleiding bij Anderlecht, uit hoe de twee broers bij Anderlecht terechtkwamen. "Het was wijlen Pol Jumelle die mij opbelde om te zeggen dat er tijdens een indoor toernooi een jonge kerel heel wat indruk op hem wist te maken. Dat bleek Enock te zijn en die had dan ook nog eens een talentvolle tweelingbroer."

In Youth We Trust. 🟣⚪ À Neerpede depuis 5 ans. En nu voor nog 3 jaar. Proficiat pour votre 1er contrat, Enock & Eben. Read their full story on https://t.co/kT6M90YQSt pic.twitter.com/AHGgaw4MY8 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) September 2, 2020

Enock Agyei is het grootste talent van de twee en zal vanaf volgend seizoen meetrainen bij de beloften van Craig Bellamy, terwijl Ebenezer zich nog mag blijven ontwikkelen bij de U16. Beide zijn jeugdinternational.

De twee zullen met de naam Boateng op de rug spelen, als eerbetoon aan hun overleden moeder. Zij was diegende die de jongens overtuigde om voor Anderlecht te kiezen.