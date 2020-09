Doku weet zelf ook dat hij nog een groot werkpunt heeft: "Ik ben zelf niet rap tevreden, vraag dat maar na"

Jérémy Doku wil vooral bijleren tijdens zijn eerste dagen bij de nationale ploeg. Kijken met de ogen naar jongens als Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Dries Mertens... Misschien kan hij hen ook wat tips vragen om zijn voorzet te verbeteren.

Doku was dat zelfs al van plan, al hield hij zich op zijn eerste dag nog wat op de vlakte. "(lacht) Ik wil veel bijleren. Ik kan van iedereen hier iets opsteken", knikte hij. "Ik weet dat ik nog werkpunten heb en dat mijn laatste pass niet altijd de beste is. Maar ik werk daaraan."

Binnen Anderlecht valt ook te horen dat Doku niet iemand is die blij is als hij een middelmatige match gespeeld heeft. "Ik analyseer elke wedstrijd met mijn vader. Hij is niet snel tevreden en ik ook niet. Mijn teamgenoten en vrienden weten dat."

De 18-jarige winger wil dan ook zijn statistieken opkrikken. "Ik weet dat ik daar veel op train, op die voorzet. Ik ben ook zeker dat het gaat lukken om dat te verbeteren. Dat daar veel over gezegd en geschreven wordt? Dat stoort me niet!"

De keuze is nu ook definitief. Doku kon ook voor Ghana uitkomen, maar als Roberto Martinez in één van de twee matchen laat invallen, kan hij niet meer terug. "Ik ben bij België bij de U15 begonnen. Ik speelde heel mijn jeugd voor België. Het is dan ook logisch dat ik bij de A-kern zou eindigen."