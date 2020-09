Waar ligt zijn toekomst? 'Interesse van verrassende club uit 1A voor Steven Defour'

Bij Antwerp kreeg Steven Defour geen nieuw contract en dus is het afwachten waar zijn toekomst ligt. Het blijft voorlopig afwachten, of komt er toch binnenkort een kentering in de zaak.

Zoals al een tijdje geweten hengelde Moeskroen naar de middenvelder en deed het Steven Defour een aanbod om bij hen te komen voetballen. Dat er een concreet aanbod was, wordt nu door Sudpresse tegengesproken. Zij hebben echter wel de interesse in Defour opnieuw naar boven gebracht. Geen deal Tot een deal is het nog (lang) niet gekomen tussen de laagvlieger uit de Jupiler Pro League en de transfervrije middenvelder. De voorbije weken deden er ook geruchten de ronde over een eventuele terugkeer naar KV Mechelen, waar het voor Defour allemaal begon. Wil hij voor de Kakkers wél water in de financiële wijn doen?