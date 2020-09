Transfernieuws en Transfergeruchten 05/09: Ceballos Fernandez - Núñez Ribeiro

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Edinson Cavani werd genoemd bij Benfica, maar de Portugese club stelde vrijdag een andere spits voor: Darwin Nuñez, ofwel 'de nieuwe Cavani'. De Uruguayaan komt over van Almeria en kostte 24 miljoen euro. Hij tekende tot 2025 bij Benfica.

Real Madrid leende Dani Ceballos het voorbije seizoen uit aan Arsenal. Beide clubs zijn overeengekomen om nog een jaartje toe te voegen aan die huurdeal.

🗞 Dani Ceballos has rejoined us for a second successive season-long loan from Real Madrid!