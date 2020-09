Wesley Hoedt op weg naar Anderlecht?

Is er een absolute stunt in de maak? Volgens Britse media is Anderlecht aan het onderhandelen om Wesley Hoedt naar de club te halen.

Het Britse Daily Echo geeft aan dat Anderlecht druk onderhandelt met Southampton om de Nederlandse verdediger een jaartje te huren. Of er net zoals bij Antwerp een aankoopoptie in het contract zal worden opgenomen is nog niet duidelijk. Hoedt kwam vorig seizoen uit voor Antwerp en maakte daar enorm veel indruk. Antwerp had de verdediger graag gehouden, maar kon de aankoopsom niet ophoesten. Ook Anderlecht lijkt financieel niet over de juiste papieren te bezitten, maar die situatie kan er over een jaar helemaal anders uitzien. Anderlecht heeft dringend nood aan een exra centrale verdediger. Kompany zette een punt achter zijn carrière en Cobbaut is maanden out.