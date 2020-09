Antwerp komt met prima transfernieuws: sterkhouder doet er extra jaartje bij!

Met de bekerwinst werd een eerste prijsje binnengehaald door Antwerp, maar de komende seizoenen willen ze meer. En daartoe willen ze ook aan hun kern blijven werken bij The Great Old.

Een belangrijke pion in het raderwerk is Faris Haroun, die al sinds het seizoen 2016-2017 actief is voor stamnummer 1.

Jaartje extra

Dit seizoen was hij einde contract, maar The Great Old en de middenvelder zijn er ondertussen uitgeraakt voor een extra jaartje.

Haroun blijft dus tot juni 2022 op De Bosuil en zal na zijn huidige seizoen ook nog een zesde jaargang uitkomen voor Antwerp.