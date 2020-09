In een regie van 'King Kev' veel uitblinkers bij Duivels, Doku pikt meteen goaltje mee

Veel conclusies kunnen er niet gekoppeld worden aan de winst tegen IJsland. Het werd de verwachte match: de bezoekers die verdedigden en de Duivels die op de helft van IJsland kampeerden. Of eentje dan toch: Kevin De Bruyne steekt er nog altijd met kop en schouders bovenuit.

Een obligatoir nummertje, dat heette het vooraf te zijn. Maar dat was buiten de moed en strijdlust van de IJslanders gerekend. Na tien minuten stonden die al op voorsprong en hadden ze al een bijna niet te missen kans gemist. Fridjonsson kopte eerst onbegrijpelijk over, maar zette dat recht door met een afgeweken bal Casteels te vervangen.

Batshuayi zet zich meer in de kijker

Lang duurde het gejuich van de IJslanders echter niet. Drie minuten later zette Witsel orde op zaken met een reboundgoal na een schitterende vrije trap van Mertens tegen de lat. Nog eens vier minuten later was het erop en erover: deze Batshuayi profiteerde van een hard schot van Witsel om in de rebound te scoren, 2-1. 17 goals in 30 caps, geen slecht gemiddelde voor de 'tweede keuze'. Crystal Palace zal hem wel binnenhalen, al was het maar voor zijn vieringen na een goal.

Met of zonder regisseur De Bruyne scheelt trouwens wel wat. De passes dat 'losjes uit de voet' schudt, zijn voor gewone stervelingen onbereikbaar. Het is het equivalent van wat Jeroen Meus ons soms voorschotelt in zijn 'Dagelijkse Kost'. Schijnbaar gemakkelijk, maar probeer het zelf maar eens.

Heerlijke regisseur

Of hoe hij begin tweede helft Mertens door een bos van verdedigers op weg zette naar de 3-1. Op dit moment is 'King Kev' de belangrijkste troef die Roberto Martinez heeft. Hopelijk krijgt hij van Pep Guardiola dit seizoen af en toe eens rust, maar de kans is vrij klein.

Dat geldt ook voor Jérémy Doku bij Anderlecht. Na een moeilijk begin deed hij in de tweede helft wat hij bij paars-wit ook doet: backs terroriseren! Wisselvallig, maar goed... Sterk van Martinez dat hij hem liet staan en zo vertrouwen liet opbouwen. Positive coaching! Hij luisterde zijn basisplaats nog op met een prachtige goal.

Een lid van de KBVB naast ons: die gaat niet meer uit de selectie. Zijn snelheid is dan ook een wapen. Verschaeren, invaller bij Anderlecht, maar ook bij de Duivels, tekende trouwens nog voor een assist voor doelpunt nummer 18 van Batsman. Efficiënt is hij wel!

Toch nog even een speciale vermelding voor Axel Witsel. De rust die hij tentoonspreidt aan de bal is van even grote schoonheid als de versnelling die De Bruyne erin legt. En als hij hoger mag spelen tegen een laag blok is hij met zijn kracht ook nog een aanvallend wapen. Er waren geen valse noten. Voor deze ploeg zijn zulke opdrachten tegenwoordig meer dan gesneden koek.