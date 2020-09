Jonge Rode Duivels geven het goede voorbeeld met klinkende overwinning tegen grootmacht Duitsland

De jonge Rode Duivels speelden tegen Duitsland in Leuven een bijzonder belangrijk duel in de strijd om het EK. En dat leverde een leuke namiddag op voor de beloften.

De jonge Duivels waren niet goed aan de kwalificatiecampagne begonnen met een 4 op 9 tegen Moldavië, Wales en Bosnië-Herzegovina, maar tankten voor de coronacrisis vertrouwen met een overwinning in en tegen Duitsland.

Snel tegen 10 man

Bij een nieuwe overwinning tegen de Oosterburen zouden ze met oog op het EK zelfs de groepsleiding overnemen van de Duitsers en dus was het aan Den Dreef in Leuven alle hens aan dek. En al snel zaten de Duivels op rozen, al had het ook anders kunnen lopen.

De bezoekers kregen na vijf minuten een strafschop die ze claimden niet, aan de overkant ging Pieper er na twintig minuten uit met een rode kaart na een trekfout op de doorgebroken Openda. Bovendien ging de vrije trap via Trésor ook nog eens tegen de touwen.

Trésor & co maken verschil

De Duitsers reageerden snel en kregen uiteindelijk wél een strafschop, die door Anderlecht-huurling Nmecha werd afgewerkt: 1-1, meteen ook de ruststand na 45 nerveuze, maar boeiende minuten in het Leuvense.

Na de koffie kwam België snel opnieuw op voorsprong via een droge knal met links van Club-middenvelder De Ketelaere, na een fout op Openda kon Trésor vanop de stip de 3-1 ook nog tegen de touwen trappen en zo de drie punten binnengehaald. Openda maakte er zelfs nog 4-1 van een kwartier voor tijd.

Het debuut van Jacky Mathijssen is dus meteen een indrukwekkende zege tegen Duitsland. België heeft nu 10 op 15, een puntje meer dan de Duitsers. Het zal nu ook zaak zijn in de duels tegen de drie 'kleinere' landen niet opnieuw punten te laten liggen.