Bölöni klapt uit de biecht en vertelt dat Gentse aanwinst niet speelgerechtigd is omdat... hij nog bij een andere Belgische club aangesloten is

KAA Gent gaat morgenavond Am Kehrweg op zoek naar de broodnodige drie punten om de gemiste competitiestart uit te wissen. Laszlo Bölöni zal echter nog niet kunnen rekenen op Osman Bukari. En daar is een héél opvallende reden voor.

Laszlo Bölöno vroeg een flankaanvaller, Michel Louwagie gaf hem Osman Bukari. KAS Eupen moet zijn rushes echter nog niet vrezen. Al is er geen fysiek probleem. “Hij kan perfect meetrainen met de groep”, aldus de coach van de Buffalo’s in Het Nieuwsblad.

“Het gaat om een probleem met de papieren”, windt Bölöni er geen doekjes om. “Als ik het goed begrepen heb was hij nog niet geschrapt van de lijst van RSC Anderlecht (Bukari was er in 2018 op huurbasis op proef, maar werd doorgestuurd, nvdr.) en kon hij dus niet bij ons aangesloten worden. Dat probleem moet zo snel mogelijk opgelost worden.”