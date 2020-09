Jackson Muleka maakt al indruk bij Standard: "Hij jaagt op doelpunten"

Twee dagen geleden werd de komst van Jackson Muleka naar Sclessin officieel afgerond. De goalgetter moest eerst een periode in quarantaine doorbrengen, maar ondertussen heeft hij al mogen trainen met zijn nieuwe ploegmakkers.

Met Jackson Muleka in de ploeg heeft trainer Philippe Montanier wat extra opties voorin. "Het is een profiel dat we nog niet hadden in ons offensief compartiment. Dat geeft ons andere mogelijkheden. Het is een speler die we nodig hadden en zich snel zal aanpassen", legde T2 Michael Debève uit."Met wat we tot nu toe van hem hebben gezien, zijn we optimistisch."

Niet opbranden

"Hij arriveert met een achterstand ten opzichte van de andere spelers. Bovendien komt hij terecht in een nieuwe club, een ander land en bij nieuwe mensen. We mogen niet overhaast te werk gaan en het risico nemen om hem te snel in te zetten. We moeten geduldig zijn en die achterstand wegwerken. Binnen 2 à 3 weken moet hij inzetbaar zijn", aldus Debève.

"Wat tactiek betreft zie je dat hij goed heeft gewerkt bij zijn vorige club. Hij heeft kwaliteiten voor het doel van de tegenstrever. Hij jaagt op doelpunten en positioneert zich goed", klonk het nog.