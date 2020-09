Het circulatieplan van Anderlecht: rotondes, 150 liter alcoholgel, rechts aanhouden,...

Het is een hele organisatie om een voetbalstadion coronaproof te maken. In het Lotto Park zijn ze met man en macht aan het werk om alles veilig te laten verlopen. CEO Karel Van Eetvelt gaf ons een rondleiding...

150 liter alcoholgel, 14.000 rode stickers, plexiglas tussen de spelers in de dug out, pijlen op de grond aanbrengen... Het was donderdag een drukke bedoening in het Lotto Park. Anderlecht mag iets meer dan 6.000 toeschouwers ontvangen, daarvan een 2.000 VIP's. "Maar we ondervinden toch enige schroom om te komen eten", aldus Van Eetvelt. "Ondanks alle maatregelen die we net als in de horeca gaan aanhouden. Normaal hebben we ergens 1.600 couverts, nu ga ik al blij zijn als we er 5 of 600 zullen hebben."

Paars-wit laat niets aan het toeval over. In de gewone vakken zitten de fans steeds met een plaats en een rij tussen. "Het hele stadion gaat open om een zo vlot mogelijke circulatie te hebben", legt persverantwoordelijke Jan Gatz uit. "We installeren ook geen temperatuurmeters in overleg met de virologen omdat we de mensen zo vlot mogelijk naar hun plaats willen krijgen. Overal worden pijlen aangebracht. Het is de bedoeling om rechts te lopen, net zoals in het verkeer."

Ook aan de drank- en eetstands. "We willen rotondes maken. Zodanig dat de mensen rechts komen aangelopen, hun drank nemen en in een cirkel weer naar hun plaats gaan. Je mag je masker afzetten om te eten of te drinken, maar verder moet je het de hele match ophouden. Dat is het protocol van de Pro League. En mensen uit dezelfde bubbel moeten ook een plaats tussen laten."

Anderlecht krijgt nu wel toeschouwers binnen, maar net als alle andere clubs lijden ze nog steeds verlies. "Achter gesloten deuren betekent een omzetverlies van 600 tot 640.000 euro", aldus Van Eetvelt. "Nu we eenderde mogen binnenlaten is dat nog steeds 350.000 euro minder per match. We lijden dus gewoon minder verlies nu. Ja, de sfeer gaat anders zijn, maar de spelers zijn alvast heel blij dat er weer fans binnen mogen."

Blijft de vraag waarom die spelers ook met plexiglas tussen hen moeten zitten in de dug out. "Ja, ze trainen in dezelfde bubbel, maar we willen alle risico vermijden."