Genk, Zulte Waregem en Antwerp communiceren naar hun supporters: 'First come, first served', 'Applaudisseren en zingen mag' & Tribune 2 ook open bij RAFC

Al heel wat clubs hebben aangekondigd hoeveel supporters ze gaan binnenlaten bij hun thuismatchen en hoe ze dat gaan doen. Ook Antwerp, Racing Genk en Zulte Waregem hebben intussen toelichting gegeven aan hun fans.

"Eindelijk witte rook! We kunnen terug wedstrijden organiseren mét publiek. Helaas wel met beperkt publiek", luidde het op de Genkse sociale media. Voor de thuismatchen tegen KV Mechelen (20 september) en KV Oostende (28 september) zijn er tussen de 5.000 en 6.000 fans welkom in de Luminus Arena.

Abonnees mogen bij slechts een van de twee opgesomde matchen binnen via het 'first come, first served' principe. Wie eerst een ticket bestelt krijgt voorrang. Bestellen kan vanaf zondag 13 september 11u.

Essevee en Bosuilbubbels

Ook Zulte Waregem neemt hygiënische voorzorgsmaatregelen. "Applaudisseren en zingen mag", voegde de club er nog aan toe.

Antwerp zal bij de thuismatch tegen KAS Eupen (20 september) aan 4.000 fans de toestemming geven om het stadion te betreden. Wel per 'Bosuilbubbel' van hoogstens vijf personen.

"Uit alle bubbels die zijn aangemaakt, maakt ons ticketingsysteem een 100% willekeurige en volledig automatische selectie. Je kan je Bosuilbubbel dus niet opgeven voor één enkele wedstrijd." Inschrijven in verschillende bubbels is niet mogelijk.