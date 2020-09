'Vincent Kompany doet een financiële geste richting Anderlecht'

Naast heel wat uitgaande transfers is er nog meer goed financieel nieuws bij RSC Anderlecht. Met dank aan Vincent Kompany, die een ferme geste doet.

Vincent Kompany zou hebben toegestaan zijn salaris in twee te delen toen hij trainer is geworden bij RSC Anderlecht.

Halvering

Dat is wat Le Soir en Sudpresse naar buiten brengen. Het contract van Kompany als speler bedroeg tussen de 4 en 6 miljoen euro per jaar.

Nu Vince The Prince niet langer speler is, maar T1 bij paars-wit, is dat een ferme besparing op de loonlast geworden. Verder zijn er ook enkele mooie uitgaande transfers gebeurd, zoals Saelemaekers of Roofe, die geld in het laatje hebben gebracht.