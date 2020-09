Club Brugge wacht nog steeds op zijn eerste versterking, maar de lat ligt hoog: "We halen enkel spelers die ook echt titularis kunnen zijn"

Club Brugge krijgt zaterdag Waasland-Beveren op bezoek. In principe geen probleem voor de landskampioen, al stralen de Bruggelingen niet meer het onoverwinnelijke aura uit van vorig seizoen. Philippe Clement hoopt nog op vers bloed om de concurrentiestrijd aan te wakkeren.

Op Eleven Sports geeft de Brugse T1 ook aan dat ze druk in de weer zijn met mogelijke versterkingen. "Onze bedoeling is om op een drie- à viertal plaatsen nog versterkingen te halen. En we hebben samen besloten om geen versterkingen te doen in de breedte, maar meteen spelers te halen die ook echt titularis kunnen zijn."

Al is de kern ook op kwantitatief vlak geslonken. "Ten opzichte van vorig jaar zijn er een vijftal spelers vertrokken. Dus de kern is een heel stuk minder breed op dit moment. Om tactisch te kunnen trainen hebben de voorbije weken heel wat jongens uit de beloften moeten meedoen."