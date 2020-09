Een riant salaris en Champions League voor Chadli, maar Rode Duivel wou eigenlijk het liefst in België blijven

Al de gehele transferzomer gonsden de geruchten over Nacer Chadli naar een Belgische topclub. Die mogen nu finaal de vuilbak in want de winger tekende gisteren een tweejarig contract bij Basaksehir, de Turkse landskampioen.

Met de Turkse topclub mag Chadli dus aantreden in de Champions League. Bovendien zal hij er goed zijn boterham verdienen. Toch was volgens Het Laatste Nieuws een avontuur in de Turkse Süper Lig niet zijn eerste keuze.

De flankspeler verkoos een verlengd verblijf in België, maar onze topclubs keken te lang de kat uit de boom en nu is de vogel gaan vliegen. Vooral financieel gezien was de 31-jarige Chadli een te groot risico in verhouding tot zijn blessuregevoeligheid.