BREAKING - "De deal is getekend": Waasland-Beveren heeft nieuwe eigenaars

De overname van Waasland-Beveren hing al een tijdje in de lucht, maar nu is de deal ook officieel beklonken. De eersteklasser komt in handen van Bolt Football Holdings.

"We zijn verheugd om te kunnen aankondigen dat de aandeelhouders van onze club een akkoord hebben bereikt om ongeveer 97% van de aandelen over te dragen aan Bolt Football Holdings, een bedrijf dat geleid wordt door de ervaren Amerikaanse investeerders David Blitzer, Jahm Najafi en Jeff Moorad", kondigde Waasland-Beveren aan op de eigen webstek. De resterende aandelen (3%) zullen voor de lokale verankering van de club moeten zorgen. Door de timing van de deal hebben de nieuwe eigenaars nog tijd om de club sportief te versterken. De mercato sluit op 5 oktober. Het sportief plan voor W-B zal er in bestaan dat W-B een eigen identiteit krijgt waar de stakeholders trots en betrokken zullen zijn. Ook de focus op de ontwikkeling van de eigen jeugd blijft een speerpunt. Uiteraard zal er interactie zijn met het netwerk van onze nieuwe eigenaar. Naast een raad van bestuur zal er ook een strategische raad komen waarbij hun rol er vooral zal in bestaan om vanuit de lokale gedachte voorstellen te doen aan de raad van bestuur.