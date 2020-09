'Kink in de kabel tussen Leko en Lamkel Zé?' Kameroener traint op wedstrijddag mee bij de beloften

Zondag om 16 uur neemt Antwerp het tegen Sint-Truiden op in de Jupiler Pro League en om 10 uur zat Didier Lamkel Zé in de kleedkamer met de Antwerpse beloften op het complex van KFC Nijlen.

Alles lijkt er dus op dat Ivan Leko niet op Didier Lamkel Zé rekent voor de competitiematch tegen STVV. Over blessures wou Ivan Leko niets kwijt op zijn persbabbel, toch niet over namen. Hij zei dat er enkele sleutelspelers niet volledig fit waren na de match tegen Charleroi, maar dat ze wellicht in orde zouden geraken voor de match tegen STVV.

Week per week bekijken

Is Lamkel Zé licht geblesseerd of is er meer aan de hand. Het zou natuurlijk niet het eerste akkefietje zijn van de Kameroense winger. Na wedstrijden heeft de coach van Antwerp al vaak aangegeven dat hij 'het geval Lamkel Zé' week per week ging bekijken.

"Dwingt hij zijn selectie af op training, dan speelt hij. Als hij er niet bij is met zijn hoofd niet." Wat de reden is voor zijn afwezigheid kunnen we u na STVV - Antwerp meedelen.