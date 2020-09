Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 5!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Eike Bansen. De jonge goalie van Essevee was lange tijd de redder van zijn team met enkele miraculeuze reddingen, maar moest zich uiteindelijk alsnog gewonnen geven in het slot van de wedstrijd.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie personen. Hendry scoorde voor KV Oostende na een heel degelijke verdedigende prestatie, Kotysch was opnieuw de man bij OH Leuven achterin en Dewaele was niet voor het eerst belangrijk voor KV Kortrijk.

Middenveld

Op het middenveld kunnen we uiteraard niet naast Juklerod, die met twee goals en een assist uitpakte en zo ook onder meer Sowah uit de ploeg speelde bij ons. Holzhauser was dan weer de aanstoker in de zegetocht van Beerschot tegen Genk (2 goals, 1 assist), terwijl Vanaken en Tau de spilschijven waren bij Club Brugge en Anderlecht.

Aanval

Lee scoorde twee keer voor STVV, ook al leverde dat geen punten op tegen Antwerp. Dennis was dan weer héél belangrijk voor Club Brugge,

Dat levert dan onderstaand elftal op: