Gents bestuur geeft meer dan één fout toe: naast de aanstelling van Bölöni hadden ze nooit Balette mogen wegpromoveren

Mea culpa, het klonk luid vanuit de mond van Ivan De Witte. De voorzitter nam alle verantwoordelijkheid voor de aanstelling van Laszlo Bölöni. Michel Louwagie probeerde hem nog uit de wind te zetten, maar daar wou De Witte weinig van weten.

"We werken al 21 jaar samen en ons parcours mag gezien worden", aldus Louwagie. "Af en toe een slechte beslissing zit er uiteraard tussen. Maar alleen op de voorzitter schieten vind ik misplaatst." Waarop Louwagie reageerde: "Bedankt Michel, maar ik neem alle verantwoordelijkheid op mij."

Het grootste probleem was dat 'people manager' De Witte het karakter van Bölöni onderschat heeft, naast de tactische stugheid waaraan hij vasthoudt natuurlijk. Bölöni stond niet open voor discussie met de spelers. De baas hoeft enkel aan zijn hogere bazen verantwoording af te leggen, is de visie van de Roemeen. Spelers moeten niet meedenken in het tactisch proces.

Dan heb je wel een probleem als je ook Peter Balette, de man die al jaar en dag zijn arm rond de spelers legt, wegpromoveert. "De roep van het veld jeukte te veel bij Peter", was de verklaring maandagnamiddag. Da 's de waarheid geweld aandoen. Balette wou eigenlijk nooit weg van dat veld.

Dat ze hem nu moeten terughalen om de spelersgroep het muiten te beletten, is ook toegeven dat ze bij die beslissing fout waren. Wim De Decker werd te veel gezien als de adjudant van Bölöni waartegen niks kon gezegd worden.