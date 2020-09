KV Mechelen gaat situatie rond hoofdaandeelhouder bespreken: "Momenteel geen enkel financieel probleem"

KV Mechelen maakt zich voorlopig geen zorgen nadat bekend werd dat hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx in de gevangenis zit voor het schenden van zijn voorwaarden. Maar voor de toekomst lijkt er toch een oplossing gezocht te moeten worden.

Dat KVM niks te maken heeft met het PNG-verhaal werd nog eens benadrukt, maar... “We zijn verbaasd. Binnen het bestuur zal dit uitvoerig besproken worden. We moeten het even laten bezinken en zullen nadenken over hoe het nu verder moet. Zijn geld zit vast in de club. Het zal wellicht twee à drie jaar duren vooraleer de uitkomst van het onderzoek duidelijk is.”

Intussen zal KV Mechelen wel op zoek gaan naar investeerders die de aandelen van Penninckx willen overkopen. Wat natuurlijk niet makkelijk wordt in de huidige omstandigheden. “Van nieuwe investeerders is op dit moment echter nog geen sprake. Dieter blijft onze hoofdaandeelhouder”, aldus Lagast in HLN. “We hebben ook geen enkel financieel probleem. De club heeft vorig seizoen ook met winst afgesloten. Maar wat de toekomst brengt, dat weet ik niet.”