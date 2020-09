Lierse Kempenzonen boekt vlotte overwinning in Beker van België

In de Croky Cup nam Lierse Kempenzonen het vanavond op tegen RVC Hoboken, een club uit tweede provinciale. Nog voor de rust was de wedstrijd al gespeeld, want toen stond de 4-0 eindstand al op het bord.

Bij Lierse Kempenzonen kregen er enkele sterkhouders rust, maar ze hadden deze spelers niet nodig om tweedeprovincialer RVC Hoboken opzij te zetten. Nog voor de rust konden Samyn(2x), Troonbeeckx en El Ansri scoren. In de tweede helft kregen we geen doelpunten meer te zien en zo werd 4-0 meteen ook de eindstand. In de volgende ronde van de Beker van België neemt de club uit 1B het op tegen Olympic Club Charleroi.