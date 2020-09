Na Club Brugge wordt Bas Dost nu ook gelinkt aan het Tottenham van Mourinho

Een tweetal weken werd Club Brugge plots gelinkt aan Bas Dost. Nu duikt er nog een andere interessante gegadigde op voor de Nederlandse spits.

Club Brugge houdt de transfermarkt nauwlettend in de gaten voor moest er zich een kans voordoen om een aanvaller in te lijven. Begin september werd Club Brugge in verband gebracht met Bas Dost van Eintracht Frankfurt, maar tot iets concreet kwam het nog niet.

Het lijkt voorlopig weinig waarschijnlijk dat de 31-jarige Nederlander naar Brugge trekt. Zeker nu er een nieuwe kandidaat is opgedoken. José Mourinho wil hem naar de Tottenham halen, want de Spurs beschikken niet over een spits met zijn profiel. Het Britse Daily Mail meldde die interesse vanwege Tottenham.