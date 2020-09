FIFA schiet voetbalbonden voor de tweede keer te hulp, al meer dan 150 landen maken gebruik van steunfonds

De wereldvoetbalbond FIFA maakt voor de tweede keer geld vrij voor de nationale voetbalbonden.

In april maakte de wereldvoetbalbond al eens geld vrij. Toen had het 150 miljoen euro ter beschikking gesteld voor alle landen. In principe was dat geld voor toekomstige projecten, maar het werd destijds gebruiks als coronasteunpakket.

Om de coronacrisis door te komen maakte de FIFA wereldvoetbalbond daarna nog eens 1,3 miljard euro vrij. Ondertussen maakte al meer dan 150 landen gebruik van het steunpakket dat FIFA beschikbaar stelde.