'Plots gaat het snel, nu ook Europa League-sensatie geïnteresseerd in Moeskroen-verdediger'

Plots duiken er heel wat berichten op over buitenlandse interesse in Alessandro Ciranni. De sterkhouder van Moeskroen kan alsnog een mooie transfer realiseren.

Vanmorgen las u HIER al dat Benevento na Daam Foulon nu ook interesse toonde in Alessandro Ciranni. Nu maakt La Dernière Heure bekend dat ook LASK Linz wel wat ziet in de rechtsachter van Moeskroen.

LASK Linz zal u nog wel bekend in de oren klinken. De Oostenrijkse club werd vorig seizoen nog door Club Brugge gewipt in de Champions League-voorrondes. Daarna volgde een mooi avontuur in de Europa League voor de Oostenrijkers.

Het eindigde als eerste in een groep met Sporting Lissabon, PSV en Rosenborg. Nadien schakelde het ook nog eens AZ uit in de 16e finales. In de achtste finales kreeg het een topaffiche met Manchester United. De Engelse topclub was echter een klasse te sterk.

Ook dit jaar kan LASK Linz zich nog kwalificeren voor de Europa League. Zo kan Ciranni de hekkensluiten van de Jupiler Pro League inruilen voor Europees voetbal.