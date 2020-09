Standard laat zich niet verrassen en kwalificeert zich voor derde voorronde Europa League

Standard heeft zich deze avond gekwalificeerd voor de derde voorronde van de Europa League. De Rouches haalden het met 2-0 van Bala Town na doelpunten van Avenatti en Amallah.

Standard begon goed aan de wedstrijd en na twintig minuten stond de 1-0 al op het bord. De Rouches kregen een strafschop en Avenatti zette de penalty goed om. Daarna probeerde Bala Town af en toe te dreigen, maar een doelpunt zat er niet in.

Tien minuten voor de rust had Standard de wedstrijd helemaal onder controle, want Amallah zorgde voor de 2-0. Het was meteen ook de eindstand en in de volgende ronde neemt de Belgische club het op tegen FK Vojvodina. De club werd vorig jaar derde in de Servische competitie.