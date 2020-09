Beerschot en OHL doen het fantastisch: hoe verging het de promovendi de voorbije 5 seizoenen in de JPL?

Beerschot en OHL zijn erg overtuigend begonnen aan hun 1A-avontuur. De twee promovendi slaan allerminst een mal figuur in de hoogste klasse. Maar hoe brachten de nieuwkomers het er de voorbije jaren vanaf? Wij zochten het uit.

Beerschot en OHL zijn, respectievelijk met twaalf en acht punten, schitterend gestart aan de competitie. Dat deze ploegen een verrijking voor onze competitie zijn, wordt week na week duidelijk. Maar is een goede start een voorbode van een topseizoen?

We gingen na hoe het de promovendi van de laatste vijf seizoenen verging.

2015-2016: OHL + STVV

OHL begon met een drie op vijftien aan het seizoen. Het werd een voorbode voor een erg lastig seizoen voor de Leuvenaars, die als laatste zouden eindigen, waardoor de degradatie naar de Proximus League meteen een feit was.

STVV begon met een tien op vijftien aan het seizoen, waarin onder meer gewonnen werd tegen Club Brugge en Racing Genk. De Kanaries kenden daarna een erg lastig seizoen. Ze sloten het seizoen af op een veertiende plaats met ampder dertig punten. De degradatie werd ternauwernood vermeden.

2016-2017: Eupen

Het onbekende Eupen promoveerde naar de Jupiler Pro League. Geen mens gaf een cent voor de kansen van de Oostkantonners. Met vier op vijftien was de start niet denderend, al werd er in eigen huis gelijkgespeeld tegen Anderlecht.

Aan het einde van het seizoen bleken dertig punten meer dan voldoende om zich te handhaven in de hoogste klasse. Westerlo werd het kind van de rekening en degradeerde.

2017-2018: Antwerp

Een heel ander verhaal bij Antwerp, dat in 2018 na jaren in het vagevuur terug aansloot in de hoogste afdeling. Met een zeven op vijftien deed promovendus Antwerp het meteen behoorlijk in 1A.

Mede dankzij een schitterende terugronde werd het een mooie campagne voor de Great Old, wat resulteerde in een knappe achtste stek bij het einde van de reguliere competitie.

2018-2019: Cercle Brugge

Cercle promoveerde ten koste van Beerschot naar de Jupiler Pro League. De start van de Vereniging was behoorlijk, met acht op vijftien.

In acute degradatiezorgen kwam Cercle Brugge nooit, daarvoor was Lokeren te zwak. Met 28 punten eindigden groen-zwart op een ietwat teleurstellende dertiende stek.

2019-2020: KV Mechelen

KV Mechelen maakte na een jaartje afwezigheid in 2019 zijn comeback op het hoogste niveau. Met een quasi identieke ploeg als een seizoen eerder in 1B deed Malinwa het fantastisch. De start was schitterend, met een tien op vijftien.

KV Mechelen leek geruime tijd op weg naar play-off 1. Drie nederlagen op rij leken Malinwa de das om te doen. Op de slotdag van de reguliere competitie moest KV Mechelen met Racing Genk uitvechten wie met het laatste POI-ticket zou gaan lopen. Helaas werd deze wedstrijd, omwille van het coronavirus, nooit gespeeld.