KV Oostende haalt middenvelder van Charleroi

KV Oostende heeft een nieuwe middenvelder aangetrokken. De 19-jarige Malick Keita versierde een contract.

Malick Keita is een Guinese middenvelder, die vorig seizoen onder contract lag bij Charleroi. Daar kreeg hij geen nieuw contract en dus haalt KV Oostende de jonge middenvelder transfervrij binnen.

Het is de bedoeling dat Keita aansluit bij de beloften. Daar zal hij worden klaargestoomd voor het eerste elftal.

De laatste zes maanden werd Keita uitgeleend an Francs Borains, waar hij vier wedstrijden speelde. Francs Borains was actief in de 2e Amateurklasse.