Adrien Trebel weer volop aan de oppervlakte: "Ik ken mijn kwaliteiten, ik weet tot wat ik in staat ben"

De jaren van Adrien Trebel bij Anderlecht: er kan gerust een heel boek mee gevuld worden. Enkele weken geleden kwam de middenvelder nog in opspraak na een tackle op Babic. Sindsdien onderscheidt Trebel zich weer op een positieve manier. Zo ook op de Freethiel.

Al na enkele minuten trapte Trebel het leer enig mooi in de linkerbovenhoek en zo zette hij Anderlecht op weg naar de overwinning. In een ideale wereld had een voetballer zoals hij dat eigenlijk vaker moeten kunnen doen de laatste jaren.

Vrijheid

"Het loopt niet altijd zoals je het voorziet", relativeert Trebel. "Ik ken mijn kwaliteiten. Ik weet tot wat ik in staat ben. Als ik de ploeg kan helpen, doet dat plezier." Met Sambi Lokonga vormt hij wel een goede 'match'. "Ik heb natuurlijk de ervaring. Het belangrijkste is dat iedereen progressie wil maken, matchen wil winnen en de instructies respecteert. Ik krijg ook best wat vrijheid. Dat is iets waar ik van houd."

Die constante vraag of hij nu blijft of vertrekt: zorgt dat niet voor beslommeringen in het hoofd? "Zolang we wedstrijden winnen, maak ik me geen zorgen." Ook niet op fysiek vlak. Ook wat dat betreft heeft Trebel in zijn carrière al aardig wat te verduren gekregen. "Blessures maken deel uit van het voetbal. Ik heb altijd de goeie dingen gedaan om terug te keren."