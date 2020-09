Kapitein Vanhamel zag sterker Charleroi: "We moeten ons voorbereiden dat nog meer ploegen ons het spel gaan laten maken"

Beerschot kon eigenlijk enkel in het laatste deel van de wedstrijd een vuist maken tegen Charleroi. Maar toen was het kalf al lang verdronken. Mike Vanhamel zag daar een paar redenen voor.

"Het was een wedstrijd in twee delen. De eerste zestig minuten waren slecht, echt slecht. De laatste dertig minuten waren goed en daar was de inbreng van de drie nieuwe jongens niet vreemd aan. Met Dario (Van den Buijs) kan je meer voetballen. Dat maakt een groot verschil. Eerst moest Rapha (Holzhauser) telkens de bal laag komen ophalen en kon hij vooraan het verschil niet maken. Met Dario komen die ballen wel aan."

Met Dario in de ploeg kon Holzhauser hoger spelen

Maar de tegenstander had er natuurlijk ook iets mee te maken. Charleroi troefde Beerschot op zowat alle vlakken af. "De eerste keer dat we een match op strijdvaardigheid verliezen? (denkt na) Ja, misschien wel. Als je 1-0 achterkomt tegen Charleroi weet je dat het moeilijk gaat worden. Hun twee spitsen zijn ook in vorm hé. Die hebben heel weinig kansen nodig. Maar ik zeg het: het is geen schande om tegen deze ploeg te verliezen", aldus de doelman.

"Ze hebben maturiteit, ze hebben snelheid, ze hebben jeugd.... En ze speelden het spel slim, want ze lieten de bal aan ons om het spel te maken. Dat zijn we niet gewend, maar gaan we wel aan moeten wennen. Ik verwacht dat nog meer ploegen zo tegen ons gaan spelen. We zullen daar oplossingen moeten voor zoeken. Ze gaan ons meer en meer het spel laten maken."