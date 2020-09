Philippe Clement moet het zonder een van zijn uitblinkers doen tegen Zulte Waregem

Bij Club Brugge werd de wedstrijdselectie voor het duel tegen Zulte Waregem bekendgemaakt en daarin is er toch een opvallende afwezige: Emmanuel Dennis.

Was de overwinning tegen Waasland-Beveren de laatste wedstrijd van Emmanuel Dennis in het shirt van Club Brugge. De Nigeriaan, die de laatste partijen in uitstekende doen verkeerde, lijkt op een vertrek te azen en zit nu ook niet in de wedstrijdkern voor de competitiematch tegen Zulte Waregem (20/9). Hij ondervindt te veel last aan de enkel.

Zulte Waregem hoeft de Nigeriaan niet te vrezen, anderzijds hoeven ze bij Club Brugge Jelle Vossen niet te vrezen. Hij mag via een contractclausule niet spelen tegen zijn ex-werkgever.