OH Leuven zal het een tijd zonder één van haar sterkhouders moeten doen: "We zijn hem waarschijnlijk een aantal weken kwijt"

OH Leuven was een goede reeks bezig, maar dit weekend konden ze geen punten rapen op het veld van KV Oostende. Het werd 3-1. Tot overmaat van ramp viel doelman Iversen tijdens de wedstrijd uit met een heupblessure.

Net voor het rustsignaal werd Daniel Iversen, de doelman van OH Leuven, hard geraakt in zijn eigen zestien. Hij moest verzorgd worden, maar hij leek wel verder te kunnen. Niets was minder, want na de rust stond tweede doelman Romo tussen de palen.

Na de wedstrijd vertelde Marc Brys dat Iversen er wel eens enkele weken niet bij zou kunnen zijn. "Een doelman zou bij zo'n hoge bal altijd beschermd moeten worden en de tegenstander kreeg geen tweede gele kaart, wat een gekke beoordeling was. Hij heeft een probleem aan de heup en we zullen hem waarschijnlijk enkele weken kwijt zijn.