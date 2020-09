Kylian Mbappe opnieuw opgenomen in selectie PSG na coronabesmetting

Kylian Mbappe is genezen van het coronavirus. De aanvaller zit opnieuw in de selectie.

PSG zal haar zwakke start willen doorspoelen met een zege tegen Nice. Het kan daarvoor weer opnieuw rekenen op Kylian Mbappe. De Franse aanvaller is genezen van het coronavirus en is door Tuchel opnieuw opgenomen in de selectie van PSG.

Mbappe geraakte besmet met het virus, nadat het uitbrak in de selectie van PSG. Ook Neymar, Icardi, Di Maria, Paredes, Marquinhos en Navas kregen het virus.

PSG startte zwak met amper drie op negen. Het wist op de vorige speeldag wel nipt te winnen tegen Metz door een kopbaldoelpunt van Julian Draxler.