Bayat over samentroepende fans in spionkop: "We moeten dat begrijpen als het even uit de hand loopt"

Het was toch wel een gespreksonderwerp vrijdag na Charleroi-Beerschot. Iedereen had ook wel gezien hoe de spionkop van Charleroi de coronaregels niet echt naleefde. Sterke man Mehdi Bayat vergoelijkte het: "We moeten er op één of andere manier toch mee leren leven."

Bayat begrijpt het wel dat de fans samentroepten en samen vierden. “We moeten goed begrijpen dat we momenteel in een heel moeilijke periode zitten. Het volk wil leven, het heeft er nood aan. We hebben vanavond gedaan wat we konden om alles goed te organiseren en om alle normen zo goed mogelijk na te leven", zei hij bij HLN.

Bayat staat erom bekend dat hij ver wil gaan om zijn fans te plezieren en sfeer te hebben in het stadion. "Als je me vraagt naar het gedrag van die fans, zeg ik: zij willen leven. We moeten met het virus leren leven. We moeten voorzichtig zijn, we moeten verantwoordelijkheid tonen. Zowel de fans als de club. Maar als het, zoals vanavond, even uit de hand loopt, dan moeten we dat begrijpen.”