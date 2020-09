Pro League reageert op nieuwe besmetting Verschaeren bij Anderlecht: "Besmettingen tijdens wedstrijden zijn zo goed als onmogelijk"

Opmerkelijk: Yari Verschaeren speelde zaterdag 90 minuten tegen Waasland-Beveren en werd zondag positief bevonden op het coronavirus. Reden tot bezorgdheid? De Pro League laat in een persbericht weten dat alle voorzorgen werden genomen en dat het risico héél miniem is.

De Covid-19 tests die gisteren, zaterdagmiddag, werden afgenomen bij de spelerskern en staff van RSC Anderlecht, resulteerden deze zondagvoormiddag in 1 positief resultaat. Jari Verschaeren, speler van RSC Anderlecht, werd positief getest op Covid-19.

Na de positieve test vorige week van Michel Vlap, werd de kern van RSC Anderlecht de voorbije week getest op maandag en woensdag. Omdat ook uit deze tests verschillende positieve resultaten bleken, wat wees op een superverspreider binnen de kern, werd door het medische team van de Pro League besloten om de geplande test van maandag 21 september te vervroegen naar zaterdag 19 september, met een bijkomende test op dinsdag 22 september.

Niet bekend voor de wedstrijd

De resultaten van de test die gisterenmiddag werden afgenomen, werden sneller dan de voorziene 24 uur geanalyseerd en wezen op het positieve restultaat van speler Yari Verschaeren. Omdat het resultaat niet bekend was voor aanvang van de wedstrijd, kon de speler gisteren op het wedstrijdblad aangeduid worden en de wedstrijd spelen. De procedures uitgewerkt in het protocol van Pro League werden gerespecteerd.

Na de verschillende positieve tests de voorbije week bij RSC Anderlecht werden de maatregelen inzake physical distancing strikt toegepast binnen de club, ondermeer met een algemene mondmaskerplicht binnen de club en het verbod op het gebruik van de kleedkamers. Zo werd gisteren ook geen gebruik gemaakt van de kleedkamers bij de wedstrijd op Waasland-Beveren.

Distancing belangrijkste

Dat Yari Verschaeren gisteren de wedstrijd afwerkte, houdt geen risico in voor de gezondheid van de spelers van Waasland-Beveren. Analyse van de positieve cases uit de Pro League toont aan dat besmettingen nooit tijdens wedstrijden of trainingen plaatsvinden, maar eerder aan tafel, in kleedkamers of andere binnenactiviteiten, wat nogmaals het belang van physical distancing aangeeft. Ook wetenschappelijk onderzoek van de KNVB, de Nederlandse voetbalbond, concludeerde dat besmettingen tijdens de wedstrijd zijn zo goed als onmogelijk zijn.