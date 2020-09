Buffel verklaart trainerskerkhof bij Genk: "Ze kunnen het succes niet aanhouden, voor een trainer die naar Limburg komt, is daarom timing cruciaal"

Het een volledig seizoen uitzingen als trainer bij Racing Genk is een waar huzarenstukje geworden de laatste jaren. Het nieuwste slachtoffer in het trainerskerkhof van Limburg is Hannes Wolf. Voor ex-speler Thomas Buffel komt dit niet als een verrassing.

Buffel heeft een verklaring voor de vele trainersontslagen bij Racing Genk. "Op het einde bij Genk had ik door dat zij een club zijn die werkt in cyclussen", zegt hij in een interview in Het Laatste Nieuws.

"Ze bouwen aan een ploeg, de top wordt bereikt, de ploeg valt uit elkaar, waarna ze weer herbeginnen. Genk kan het succes niet aanhouden. Voor een trainer die naar Genk komt, is daarom timing cruciaal."

De juiste man op het juiste moment

"Clement is er trainer geworden op een moment dat Pozuelo, Malinovskyi, Trossard, Samatta... samen naar een piek toegroeiden – het ­perfecte moment. Philippe heeft natuurlijk het laatste zetje gegeven om kampioen te worden –met zijn tactisch inzicht, zijn ­peoplemanagement..."

"Maar zou hij nu ook trainer van Club zijn, was hij twee jaar vroeger naar Genk gegaan? Mazzu en Wolf zijn er trainer geworden in een periode dat het gewoon moeilijker is om te oogsten – ook al hadden zij meer uit de selectie moeten ­halen",