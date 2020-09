Emmanuel Dennis geschrapt van transferlijstje? Marseille heeft zijn nieuwe aanvaller gevonden

Dit weekend hield een enkelblessure Emmanuel Dennis van het veld bij Club Brugge. De Nigeriaan wordt in verband gebracht met een transfer, al kunnen we een van de gelinkte clubs al van het lijstje schrappen: Olympique Marseille.

Olympique Marseille was een van de meest plausibele kandidaten om Emmanuel Dennis over te nemen van Club Brugge, ook al leek het transferbedrag aan de hoge kant voor de Franse club. Is dat ook de reden waarom ze hun pijlen op een andere aanvaller hebben gericht?

Want er is een nieuw target opgedoken voor de Zuid-Franse club. "Een jonge speler van 18-19 jaar die op drie posities kan spelen in de voorhoede", gaf Marseille-trainer André Villas-Boas bij Eurosport aan na het gelijkspel tegen Lille OSC.

Marcos Paulo past in dat profiel. De 19-jarige Braziliaan speelt momenteel bij Fluminense en komt uit voor de nationale ploeg van Portugal U19 (hij heeft twee nationaliteiten). Hij zou zo'n 10 miljoen euro kosten, terwijl het prijskaartje van Dennis oploopt tot 25 miljoen euro...