Antwerp doorstond al mindere periodes op weg naar play-off 1, maar was dit het sein voor D'Onofrio om in gang te schieten?

Tweemaal winst, tweemaal verlies en twee gelijke spelen. Dat is de balans voor Antwerp na zes speeldagen. Deze koers is onvoldoende om aan play-off 1 deel te nemen, maar dat gebeurde in het verleden ook weleens...

Met 8 op 18 ligt Antwerp niet op koers om play-off 1 te halen, al bedraagt de afstand met de nummer vier in het klassement nog 'maar' vier punten. Dat hoeft echter nog geen reden tot paniek te zijn bij de Great Old. De voorbije twee seizoenen haalden ze telkens play-off 1 en toen waren er ook moeilijke periodes.

"Voetbal is moeilijke periodes doorstaan", gaf Ivan Leko aan na de puntendeling tegen Eupen. Zijn voorganger maakte die ook mee en kon toen rekenen op het geduld in de bestuurskamer. Zo was er vorig jaar de 6 op 18 in september en oktober, al kwam die wel na een start met goede resultaten.

Laszlo Bölöni probeerde toen de switch te maken naar iets offensiever voetbal en dat verliep niet zonder horten of stoten. Ivan Leko is nieuw én moet toch flink wat jongens inpassen in het systeem, terwijl de gevraagde versterking uitblijft. Misschien is de 8 op 18 wel het teken voor Luciano D'Onofrio om in gang te schieten...