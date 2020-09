Carcela maakt belofte aan Montanier: "Ik zal er altijd zijn om de ploeg te helpen"

Mehdi Carcela kreeg eindelijk zijn eerste basisplaats van Philippe Montanier. De geruchten gingen dat de twee niet al te best opschieten, maar dat zal enkel beteren, belooft Carcela.

Carcela moest de meeste matchen vanuit de tribune volgen, maar kreeg nu zijn kans. "Ik heb alles gegeven tijdens de 80 minuten die ik op het veld stond. Dat moest ook, om wat ritme op te doen. Ik zat goed in de match, we hebben goed gespeeld en ik heb me goed geamuseerd, dat is het voornaamste", zei hij.

"Het deed goed om nog eens vol te gaan. Daarvoor zijn we allemaal voetballer geworden. Met de kleine voorsprong weet je dat de schrik erin zit om nog een tegentreffer te krijgen. Het is jammer dat we dat derde doelpunt niet scoren, maar uiteindelijk behouden we die 2-1, dat is het belangrijkste. Mijn relatie met Montanier? Voetbal speelt zich af op het veld. Na mijn prestatie vandaag zullen we elkaar alleen maar beter verstaan. Ik zal er altijd zijn om de ploeg te helpen."